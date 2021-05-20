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Происшествия

Полицейские Ялты пытались уладить семейный конфликт, а обнаружили марихуану

09:09 четверг, 20 мая 2021
Ялта

В дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте между матерью и ее сыном.

Выехав на место, правоохранители быстро установили, что один из участников ссоры находился под воздействие наркотиков, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

31-летний мужчина плохо ориентировался в пространстве, терял равновесие, а его ответы на элементарные вопросы были невнятными. При обыске полицейские обнаружили и изъяли пакет с марихуаной свыше 67 грамм и смолой каннабиса – 15,12 грамм.

«Мужчина рассказал, что  наркосодержащее растение он обнаружил в лесу, сорвал его и хранил в высушенном виде для личного употребления, без цели сбыта. Смолу каннабиса он изготовил самостоятельно у себя дома», — рассказали в пресс-службе.

Участника ссоры задержали и возбудили против него уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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