Происшествия
Полицейские Ялты пытались уладить семейный конфликт, а обнаружили марихуану
В дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте между матерью и ее сыном.
Выехав на место, правоохранители быстро установили, что один из участников ссоры находился под воздействие наркотиков, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
31-летний мужчина плохо ориентировался в пространстве, терял равновесие, а его ответы на элементарные вопросы были невнятными. При обыске полицейские обнаружили и изъяли пакет с марихуаной свыше 67 грамм и смолой каннабиса – 15,12 грамм.
«Мужчина рассказал, что наркосодержащее растение он обнаружил в лесу, сорвал его и хранил в высушенном виде для личного употребления, без цели сбыта. Смолу каннабиса он изготовил самостоятельно у себя дома», — рассказали в пресс-службе.
Участника ссоры задержали и возбудили против него уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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