Курорт
Отель Софии Ротару в Ялте остается закрытым
Бутик-отель артистки Софии Ротару Villa Sofia в центре Ялты остается закрытым, несмотря на стартовавший в Крыму курортный сезон.
Российские и украинские СМИ при этом со ссылкой на российскую певицу Анну Калашникову сообщают о якобы продаже отеля.
По состоянию на 18 мая отель, действительно, закрыт, на калитке главного входа висит замок. О том, что отель не работает, подтвердил сотрудник, который находился за ограждением, однако информацию о продаже гостиницы комментировать не стал.
В декабре 2019 года сообщалось, что отель Софии Ротару в Ялте закрылся на реновацию. В 2015 году сын певицы Руслан Евдокименко пожаловался на уменьшение турпотока и отсутствие постояльцев. Также он рассказал, что отелю пришлось отказаться от зарубежных поваров.
Villa Sofia находится на набережной Ялты в нескольких десятках метров от моря. В отеле – 12 номеров, ресторан и SPA.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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