Операторы связи исключили Крым из России

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Туристический сезон в Крыму обещает побить все рекорды, власти региона ожидают до конца года не меньше 8 млн гостей. Приехавшие на российский полуостров российские же туристы из года в год сталкиваются с неоправданно высокой стоимостью звонков и мобильного интернета. И фактическим Крыма частью России операторами связи.

Федеральных операторов в России восемь. Наиболее крупные из них, так называемая «большая четверка», – это «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2. Эти операторы представлены практически во всех регионах и построили собственную сеть сотового оборудования. И есть четыре оператора поменьше – «СберМобайл», «ТинькоффМобайл», «ВТБ мобайл» и YOTA, они работают на чужом оборудовании (трое из них используют сети Tele2, Yota – сети «Мегафона»).

Особенность, которая объединяет все восемь российских мобильных операторов, – они не работают в Крыму. В описании любого тарифа неизменно присутствует формулировка «Тариф действует по всей России, кроме Крыма и Севастополя».

Особенно красноречиво на сайтах операторов выглядят карты покрытия страны сотовой связью: в Европейской части России граница присутствия мобильного сигнала любого оператора проходит ровно по Керченскому проливу.

1 июля 2019 года в силу вступил закон, отменяющий роуминг в пределах России. По идее, с тех пор должно быть запрещено взимать с абонентов повышенную плату за связь во время путешествия по стране. Но на деле, если абонент попадет в Крым, ценник на услуги вырастает многократно: телефон подключится к сетям местных операторов.

«Как только гражданин с SIM-картой материкового оператора заезжает в Крым, его телефон видит сети трех операторов: Win mobile, «Волна мобайл» и «Крымтелеком». Если у материкового оператора есть договор на обслуживание только с одним из них, телефон абонента подключится к нему, независимо от качества сигнала. Если же договор заключен со всеми тремя, то телефон выберет сеть с лучшим качеством покрытия», – пояснила в разговоре с Крыминформом заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

Домашний тариф на территории Крыма у туристов, естественно, работать не будет: на полуострове приезжим предлагается платить отдельно за каждую минуту исходящего вызова, каждый мегабайт интернета и за каждое SMS-сообщение. Тарифы на это у материковых операторов связи разные: звонки самые дешевые у «Билайна» и Yota – 2,5 рубля за минуту исходящего вызова, самые дорогие – у «СберМобайла», 5 рублей за минуту. Один мегабайт интернета дешевле всего у МТС – 1 рубль, дороже всего у «СберМобайла» – 5 рублей.

Параллельно этому операторы могут предложить подключить различные опции, которые удешевят связь абонентов, приехавших в Крыму. Самая выгодная – у МТС: оператор за дополнительные 104 рубля в месяц или за 10,5 рубля в день снова начинает обслуживать абонента «как дома».

Остальные операторы предлагают за фиксированную плату (в среднем 100 рублей в сутки) получить какое-то количество мегабайт (обычно 100) и пакет минут. В любом случае – все это намного дороже, чем абонент привык платить дома и больше похоже на условия обслуживания в другой стране, чем в российском регионе. Иронично в этой ситуации выглядит инструкция по настройке дополнительных роуминговых опций в Крыму у «ТинькоффМобайл»: «Настроить условия в мобильном приложении: (перейдите в раздел) «Роуминг» и введите в списке стран «Крым, Россия».

Но перед законом «большая четверка» и другие российские операторы остаются чисты: во-первых, роуминг, согласно законодательству, должен быть отменен только внутри собственных сетей, а у больших операторов их в Крыму нет. Во-вторых, операторы соблюдают другое требование – об отмене оплаты входящих вызовов.

«Здесь к «большой четверке» вопросов по соблюдению закона о национальном роуминге нет никаких: абонент, приехав сюда, не будет платить за входящие звонки», – заключила Килик.

Дилерских центров федеральных сотовых операторов в Крыму тоже нет – если их абоненты столкнутся с какой-то проблемой на полуострове, им предложат поехать в соседний Краснодарский край.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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