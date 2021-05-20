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Власть

На «Тавриде» пообещали установить 11 зарядных станций для электрокаров

10:54 четверг, 20 мая 2021

Инфраструктура для электромобилей в Республике Крым пока есть в трех локациях.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.

«В Крыму на сегодняшний день уже создана определенная инфраструктура. Да, пока она небольшая: зарядку электромобилей готова обеспечить Алушта, аэропорт Симферополь, а те инвестиционные соглашения, которые у нас заключены по строительству АЗС на трассе «Таврида», дадут еще 11 зарядных комплексов. Это ключевой момент: вся трасса «Таврида» и все новые автозаправочные комплексы, строящиеся в республике, будут обеспечены электрозаправкой», - подчеркнул министр экономразвития региона.

Он отметил, что для создания инфраструктуры для электромобилей будут действовать льготные условия.

«Должно быть больше заправочных станций. Есть компания, которая готова финансировать инфраструктуру и предоставить льготные лизинговые ставки на строительство электрозаправок», - сказал Шеряко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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