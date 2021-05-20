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На рынке Симферополя обнаружили 200 кг недоброкачественной клубники
фото © Новости Крыма
На одном из продовольственных рынков Симферополя в продаже выявлена недоброкачественная клубника.
Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК.
По данным госкомитета, проверку на рынке проводили специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр». Установлено, что на 200 килограммов клубники отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность.
«Клубника в количестве 200 кг признана недоброкачественной и снята с реализации в присутствии представителя администрации рынка», - говорится в сообщении.
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