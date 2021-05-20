Крымчанин до смерти забил друга за справление нужды на детские велосипеды

В Крыму осудили мужчину, который забил до смерти одного из гостей, с которыми праздновал Новый год.

Так остро он отреагировал на нарушение общественного порядка, пишет КП-Крым.

Известно, что 1 января 2020 года в одной из квартир Симферополя мужчины праздновали вместе Новый год. В какой-то момент хозяин квартиры решил выйти на улицу, но в подъезде увидел своего гостя, который справлял нужду на стоящие там детские велосипеды.Когда замечания не дали никакого результата, в ход пошли кулаки. Десятки ударов привели к закрытому перелому черепа и кровоизлиянию в головной мозг у справляющего нужду в неположенном месте гостя.

В итоге мужчина попал в больницу. Однако он сбежал из медучреждения, а без надлежащего медицинского ухода вскоре умер.

Обидчика мелкого хулигана приговорили к четырем годам заключения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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