Происшествия
Крымчанин до смерти забил друга за справление нужды на детские велосипеды
В Крыму осудили мужчину, который забил до смерти одного из гостей, с которыми праздновал Новый год.
Так остро он отреагировал на нарушение общественного порядка, пишет КП-Крым.
Известно, что 1 января 2020 года в одной из квартир Симферополя мужчины праздновали вместе Новый год. В какой-то момент хозяин квартиры решил выйти на улицу, но в подъезде увидел своего гостя, который справлял нужду на стоящие там детские велосипеды.Когда замечания не дали никакого результата, в ход пошли кулаки. Десятки ударов привели к закрытому перелому черепа и кровоизлиянию в головной мозг у справляющего нужду в неположенном месте гостя.
В итоге мужчина попал в больницу. Однако он сбежал из медучреждения, а без надлежащего медицинского ухода вскоре умер.
Обидчика мелкого хулигана приговорили к четырем годам заключения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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