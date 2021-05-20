Какой сегодня праздник 20 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 20 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День вышиванки в Украине

Фото www.ukrinform.ru

День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая. В этом году праздник выпал на 20 мая. Этот праздник символизирует народный обычай носить традиционную вышитую одежду.

В 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила своим друзьям прийти на пары в вышиванках. Идею подхватили сначала другие студенты, потом преподаватели, а потом этот флешмоб покатился по другим городам Украины. Лесю Воронюк вдохновил однокурсник, который ходил в вышитой рубашке на пары каждый день.

Вышиванка стала популярной не только в Украине, но и за ее пределами. За все года со дня возникновения этого праздника, отмечать его стали не только в Украине, но и в других странах. В 2018 году в нескольких странах (Канада, Таиланд, Турция, Австралия, Хорватия) провели акцию «Народжені у вишиванці» и всем младенцам подарили вышитые украинские сорочки.

Всемирный день пчел (World Bee Day)

Фото vokrugsveta.ua

Ежегодно 20 мая отмечают праздник, который появился совсем недавно (первый был отмечен лишь в 2018 году) в календаре международных праздников – это Всемирный день пчел (World Bee Day). Организация Объединенных Наций провозгласила этот день в 2017 году по инициативе Ассоциации пчеловодов Словении, чтобы рассказать людям о важности пчел и о том, как сохранить их ради будущего.

Всемирный день пчел был создан также «для повышения осведомленности о важности опылителей, угрозах, с которыми они сталкиваются, и их вкладе в устойчивое развитие». В последнее время опасения по поводу того, что пчелы находятся под угрозой исчезновения, стали широко отмечаться людьми во всем мире, но информации о том, как с этим бороться, очень мало.

На сегодняшний день медоносов-опылителей на нашей планете остается все меньше. Пчелы покидают улья и как результат - разрушение целых колоний. Очень печально, но процесс исчезновения этих жизненно важных для человечества насекомых не останавливается.

Купальница

Народный праздник «Купальница» отмечается 20 мая (по старому стилю - 7 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Акакия, сотника. Другие названия праздника: «Акакий», «Купавница», «Иван-бражник». Купальницей день был назван из-за обычая купать 20 мая в реке лошадей, а Купавницей - в честь гордого цветка, что распускает в эти дни свои нежные лепестки среди тихой воды, прячась от луговых цветов.

Также сегодня, 20 мая, отмечают такие праздники:

- День Волги

- Всемирный день травматолога

- Всемирный день метрологии (World Metrology Day)

- Европейский день моря (European Maritime Day)

- День памяти преподобного Нила Сорского

- День банковских работников Украины

- День переводчика жестового языка в Украине

- Праздник разливаний

- День рождения джинсов

- День ветряных вертушек

- День миллионера (National Be a Millionaire Day) в США

- День собранной клубники (National Pick Strawberries Day) в США

- День памяти в Камбодже

- День врача в Индонезии

- День открытия на Каймановых островах

Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Антон, Степан, Михаил, Пахом, Авив, Акакий, Нил, Иосиф (Осип), Исидор (Сидор), Каролина, Пирр, Фадей (Фаддей).

Что происходило 20 мая в прошлые годы

325 - формальное открытие Никейского собора.

1570 - Абрахам Ортелиус (Abraham Ortelius) разработал прототип современного атласа.

1862 - принят Закон о земельных наделах (гомстедакта) в США (бесплатными наделами земли в 65 га наделяются все граждане страны).

1873 - получение фирмой «Ливай Стросс энд компани» лицензии на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Официальная дата дня рождения джинсов.

1882 - заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.

1895 - в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке).

1929 - открытие школы морских летчиков в г. Николаеве.

1932 - на собрании писательского актива CCCP впервые введен термин «социалистический реализм».

1939 - компания «Пан Американ» начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1967 - BBC запретила транслировать песню «Битлз» «A Day in the Life» из-за имеющихся в словах песни намеков на использование наркотиков.

1969 - в Гибралтаре Джон Леннон женился на Йоко Оно.

1970 - Мао Цзэдун призвал к началу мировой революции против американского империализма.

1989 - советский летчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию.

1991 - принятие в CCCP закона о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Снятие ограничений с загранпоездок.

1995 - Валерий Сюткин последний раз выступил в составе группы «Браво».

2003 - Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления.

2009 - ФК «Шахтер» (Донецк, Украина) впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 мая. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 мая. Сегодня, 19 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение. Британские букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение-2021.

Какой сегодня праздник 18 мая. Сегодня, 18 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре. Находящийся в американском штате Калифорния город Севастополь получил свое название после драки в баре.