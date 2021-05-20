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Известный актер в депрессии отправился в Крым

21:02 четверг, 20 мая 2021
Известный актер в депрессии отправился в Крым

фото © kp.ua

Российский актер Павел Деревянко после расставания со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой отправился в Крым.

Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

По словам артиста, разрыв с супругой, которая подарила ему двух дочерей, выдался для него достаточно тяжелым.

«Я был в ужасном состоянии весь ноябрь, декабрь, февраль. Был в сильном состоянии (депрессии. — Прим.). Мне выписали даже антидепрессанты. Слава Богу, я уехал в Крым сниматься в любимом проекте, и у меня началось сублимирование этих переживаний в работу», — поделился Павел Деревянко.

Он признался, что раньше часто бывал на зарубежных курортах, однако пандемия внесла свои коррективы. По возвращении в Москву из Крыма он приобрел квартиру, о которой мечтал долгое время.

«Я чувствую, что в ней буду просто счастлив», — заключил актер.

В тексте использованы материалы: Форпост

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