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Хищным птицам в Крыму в этом году скормят три тонны мяса
фото © sochi-mountain.ru
Сотрудники государственного автономного учреждения Республики Крым «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» проводят подкормку черных грифов и белоголовых сипов в Алуште и Симферопольском районе.
Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма, в этом году на подкормку птиц закуплено три тонны мяса.
«На территории городского округа Алушта (плато Бабуган-яйла) и Симферопольского района (гора Чатыр-Даг) для подкормки черных грифов и белоголовых сипов на специально отведенных площадках выложили несколько десятков килограммов мясных субпродуктов, – говорится в сообщении. – Всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса».
Минприроды показало видео, на котором зафиксирована подкормка птиц. На кадрах видно, что в одном из мест подкормки собралось несколько десятков птиц обоих видов.
Гриф черный и сип белоголовый занесены в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Российской Федерации, а также международную Красную книгу.
Для сохранения и увеличения численности этих птиц их регулярно подкармливают, а также организована охрана мест гнездования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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