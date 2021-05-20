Власть
Где запретят продавать алкоголь в день последнего звонка
В конце мая в разные дни во всех российских школах прозвучат последние звонки. В связи с ожидаемыми массовыми празднованиями в ряде регионов России власти ввели дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя.
Соответствующие постановления появились уже в четырнадцати регионах страны.
21 мая алкоголь будет недоступен в Псковской, Белгородской, Кировской областях и Республике Чувашия.
22 мая запрет будет действовать в Севастополе, Ростовской, Волгоградской, Иркутской и Липецкой областях, а также в республиках Удмуртия и Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском и Забайкальском краях. В последнем запрет начался уже 19 мая и продлится до 31 числа.
24 мая ограничения вводит Мурманская область. В этот же день к ней присоединится и Псковская, вводя запрет в отдельных районах, которых ранее он не коснулся.
В регионах установлены различные ограничения: на несколько дней, на сутки и на несколько часов. При этом в некоторых из них запреты действуют частично – по районам.
Так, например, в Красногородском районе Псковской области, где последние звонки пройдут 21 и 25 мая, алкогольные магазины в эти дни продолжат работать в обычном режиме.
В большинстве субъектов, согласно документам, под запрет попадает вся алкогольная продукция, включая пиво и другие спиртосодержащие напитки. Купить их не смогут не только выпускники, но и взрослые жители. Продавать алкоголь запрещают только в магазинах. Что касается предприятий общественного питания – ресторанов, баров, кафе и прочих, – то их ограничения не коснутся.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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