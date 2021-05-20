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Власть

«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму

16:59 четверг, 20 мая 2021
«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму

фото © rbc.ru

Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.

Об этом заявил директор ФСИН Александр Калашников, передает газета «Известия». 

«Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тысячи», – сообщил Калашников в Красноярске на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Помощник уполномоченного по правам человека в Крыму Александр Штехбарт в свою очередь отметил, что строительство нового изолятора находится на завершающей стадии.

Планы по строительству двух новых СИЗО озвучивались в 2019 году. Эта мера связана с переполненностью подобных учреждений в Крыму. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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