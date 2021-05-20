Двое крымчан получили тюремные сроки за вырубку клена

Как установил суд, в селе Правда Первомайского района двое подельников при помощи бензопилы незаконно спилили два дерева.

Соответствующими разрешениями на это граждане не располагали, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

Ущерб от преступных действий был оценен в 54 тысячи рублей и был возмещен гражданами в полном объеме.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил одному из подсудимых наказание в виде 1 года лишения свободы, а второму – наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев. Наказания назначены условно с испытательным сроком в 1 год и 10 месяцев соответственно», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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