Происшествия
Двое крымчан получили тюремные сроки за вырубку клена
Как установил суд, в селе Правда Первомайского района двое подельников при помощи бензопилы незаконно спилили два дерева.
Соответствующими разрешениями на это граждане не располагали, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
Ущерб от преступных действий был оценен в 54 тысячи рублей и был возмещен гражданами в полном объеме.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил одному из подсудимых наказание в виде 1 года лишения свободы, а второму – наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев. Наказания назначены условно с испытательным сроком в 1 год и 10 месяцев соответственно», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
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17 мая
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