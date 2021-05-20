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Происшествия

Двое крымчан получили тюремные сроки за вырубку клена

Как установил суд, в селе Правда Первомайского района двое подельников при помощи бензопилы незаконно спилили два дерева.

Соответствующими разрешениями на это граждане не располагали, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

Ущерб от преступных действий был оценен в 54 тысячи рублей и был возмещен гражданами в полном объеме.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил одному из подсудимых наказание в виде 1 года лишения свободы, а второму – наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев. Наказания назначены условно с испытательным сроком в 1 год и 10 месяцев соответственно», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За неуплату алиментов суд приговорил севастопольца к исправительным работам. Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, не платившего алименты на содержание своей дочери.

Заключенные в Крыму жалуются на качество медицинской помощи. Подавляющее большинство жалоб со стороны заключенных, арестованных и подследственных, пребывающих в местах принудительного содержания в Крыму, касается качества медицинской помощи.

Полицейские Ялты пытались уладить семейный конфликт, а обнаружили марихуану. В дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте между матерью и ее сыном.

Пьяный крымчанин катался на угнанном авто и попался ДПС. Сотрудники ГИБДД задержали в Бахчисарайском районе Крыма нетрезвого водителя на угнанном автомобиле, сообщила пресс-служба МВД по республике.

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Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве

Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото

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В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским

В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским

В США хотят на законодательном уровне сделать признание российской юрисдикции над Крымом незаконным.

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В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов

Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.

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В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку

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В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».

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