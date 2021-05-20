Двадцатилетний недострой в Севастополе планируют завершить в этом году

Строительство многоквартирного дома, который начали возводить более двух десятков лет назад, планируют завершить в Севастополе во втором квартале текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города, передает «Новый Севастополь».

«По результатам проведенного анализа деятельности застройщика правительством Севастополя принято решение о возможности достройки многоквартирного дома во втором квартале 2021 года, что отражено в соответствующей «дорожной карте», – говорится в сообщении.

Застройщик является общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крымжелезобетон». «Руководителю строительной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения срока окончания строительства. Застройщик предупрежден об ответственности вплоть до уголовной в случае неисполнения возложенных обязанностей перед участниками долевого строительства», – добавили в надзорном ведомстве.

Строительство дома на проспекте Генерала Острякова, 3 началось в 1998 году. Более 50 граждан до сих пор не могут получить там квартиры. В прокуратуре подчеркнули, что вопросы завершения строительства многоквартирного дома и окончательной реализации прав участников долевого строительства остаются на контроле.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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