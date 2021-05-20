Два ялтинских школьника избили туриста и отобрали у него деньги

Полицейские задержали в Ялте двух школьников, которые напали на мужчину и ограбили его.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, потерпевший лишился телефона и денег.

«Подростки во время ночной прогулки встретили нетрезвого потерпевшего и представились сиротами, нуждающимися в финансовой помощи. Мужчина, не задумываясь, отдал детям небольшую сумму. После этого подростки, увидев у гражданина в бумажнике деньги, не остановились и продолжили преследовать его на улице. В ходе дальнейшего разговора группа несовершеннолетних спровоцировала с потерпевшим конфликт. В результате школьники нанесли мужчине несколько ударов, вырвали сумку с мобильным телефоном и денежными средствами, после чего убежали», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночное время на одной из центральных улиц города. Общая сумма нанесенного мужчине ущерба составила около 24 тыс рублей. После обращения потерпевшего в полицию правоохранители в кратчайшие сроки установили нападавших и задержали их.

«Ими оказались учащиеся 6 и 10 класса общеобразовательных учреждений Ялты. Злоумышленники рассказали полицейским, что похищенный мобильный телефон спрятали в районе автовокзала, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению. На месте преступления стражи порядка обнаружили похищенную сумку, выброшенную в кусты, а средство связи изъяли по указанному подозреваемыми адресу», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на семь лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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