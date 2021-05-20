Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды ● Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища ● Алушта не может отказаться от графиков подачи воды ● Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ ● «Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой
Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии
Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с ремонтными работами по адресам: г. Симферополь, ул. Данилова, 34, пер. Весенний, 7 и ул. Крымской Правды, 4 — сегодня, 20 мая, с 06:00 будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Опытная, ул. Береговая, пер. Спартака, ул. Крымской Правды, пер. Оранжерейный, пер. Байкальский, пер. Весенний, ул. Альминская, пер Зеркальный, ул. Данилова (частично), ул. Севастопольская, 41-45 а также прилегающие улицы и переулки, ул. Поповкина, ул. Батурина, ул. Зенитная, ул. Гражданская (частично), ул. Трубаченко, ул. Парковая, пер. Охотничий, ул. Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Возможно отклонения от графика по мкрн Город Мира и мкрн Пневматика.
В связи с ремонтными работами на НС «Белое» 20 мая с 10:00 будет ограничено водоснабжение (возможно снижено давление) по адресам: с. Строгановка, мкрн «Битак», ул. Совхозная, мкрн «Свобода», мкрн «Луговое», район улицы Б.Куна, пр-кт Победы (частично). Возможно отклонение от графика по адресам: Белое 1-5, Ана-Юрт, Акр
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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