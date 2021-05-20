Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии

Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с ремонтными работами по адресам: г. Симферополь, ул. Данилова, 34, пер. Весенний, 7 и ул. Крымской Правды, 4 — сегодня, 20 мая, с 06:00 будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Опытная, ул. Береговая, пер. Спартака, ул. Крымской Правды, пер. Оранжерейный, пер. Байкальский, пер. Весенний, ул. Альминская, пер Зеркальный, ул. Данилова (частично), ул. Севастопольская, 41-45 а также прилегающие улицы и переулки, ул. Поповкина, ул. Батурина, ул. Зенитная, ул. Гражданская (частично), ул. Трубаченко, ул. Парковая, пер. Охотничий, ул. Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Возможно отклонения от графика по мкрн Город Мира и мкрн Пневматика.

В связи с ремонтными работами на НС «Белое» 20 мая с 10:00 будет ограничено водоснабжение (возможно снижено давление) по адресам: с. Строгановка, мкрн «Битак», ул. Совхозная, мкрн «Свобода», мкрн «Луговое», район улицы Б.Куна, пр-кт Победы (частично). Возможно отклонение от графика по адресам: Белое 1-5, Ана-Юрт, Акр

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В недоремонтированном сквере Симферополя ломают новые скамейки. В симферопольском сквере возле Дворца культуры профсоюзов, где продолжаются работы по благоустройству территории, уже ломают новые скамейки и баскетбольную площадку.

Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища. Для того, чтобы обеспечить Алушту водой, на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур построят водохранилище. Еще одно появится на реке Альма в заповедной зоне.

За неделю в Крыму произошло свыше 40 аварий на сетях водоснабжения. За минувшую неделю в Крыму произошло 43 аварийные ситуации на сетях водоснабжения.

Любительницы фото с цветами уничтожают растения в крымском ботаническом саду. Любители красивых фотографий с цветами систематически наносят ущерб цветникам ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.