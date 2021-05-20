Происшествия
Бешенство в Крыму: очередной поселок объявили «неблагополучным»
В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства домашней кошки Новопокровское в Красногвардейском районе, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.
Как уточняется, зараженное животное погибло возле улицы Урожайной села Мускатного Красногвардейского района.
«На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном пункте запрещено: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», – говорится в сообщении.
Ранее власти объявляли «неблагополучным» Березовское сельское поселение Раздольненского района из-за выявленного случая бешенства дикой лисы.
Также, в селе Далекое Черноморского района был зарегистрирован случай бешенства домашней кошки.
В феврале зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин до смерти забил друга за справление нужды на детские велосипеды. В Крыму осудили мужчину, который забил до смерти одного из гостей, с которыми праздновал Новый год.
За неуплату алиментов суд приговорил севастопольца к исправительным работам. Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, не платившего алименты на содержание своей дочери.
Заключенные в Крыму жалуются на качество медицинской помощи. Подавляющее большинство жалоб со стороны заключенных, арестованных и подследственных, пребывающих в местах принудительного содержания в Крыму, касается качества медицинской помощи.
Полицейские Ялты пытались уладить семейный конфликт, а обнаружили марихуану. В дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте между матерью и ее сыном.
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским
В США хотят на законодательном уровне сделать признание российской юрисдикции над Крымом незаконным.
В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов
Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
17 мая
В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку
В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».