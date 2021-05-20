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Происшествия

Бешенство в Крыму: очередной поселок объявили «неблагополучным»

В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства домашней кошки Новопокровское в Красногвардейском районе, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

Как уточняется, зараженное животное погибло возле улицы Урожайной села Мускатного Красногвардейского района.

«На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном пункте запрещено: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», – говорится в сообщении.

Ранее власти объявляли «неблагополучным» Березовское сельское поселение Раздольненского района из-за выявленного случая бешенства дикой лисы.

Также, в селе Далекое Черноморского района был зарегистрирован случай бешенства домашней кошки.

В феврале зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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