Военные в Севастополе получили на 20 лет часть акватории Черного моря

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Участок Камышовой бухты в Севастополе передан российским военным в пользование на 20 лет.

Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить федеральному государственному казенному учреждению «Войсковая часть 35690» на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Камышовой бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – сказано в документе.

Площадь передаваемой военным части акватории составляет 0,67 гектаров.

Распоряжение кабмина исключает возможность использования данной части акватории бухты юридическими или физическими лицами для рекреации, рыболовства, рыбоводства и т.д.

Ранее Россия приняла решение закрыть некоторые районы акватории Черного моря для мирного прохода иностранных кораблей и других государственных судов. Речь идет об участке акватории от Севастополя до Гурзуфа, районе у берегов Керченского полуострова и участке около западной оконечности Крыма. Ограничения и завершаются 31 октября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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