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Власть

Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе

15:16 воскресенье, 2 мая 2021
Севастополь
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе

фото © соцсети

В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».

Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Мы знаем про эту ситуацию, она действительно имеет место быть в Карантинной бухте Севастополя», – сообщили в ведомстве и уточнили, что все необходимые мероприятия будут проводить представители Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.Сотрудники ведомства изучат ситуацию на месте. Выезд запланирован во второй половине дня в воскресенье, 2 мая.

Информацию о разливе топлива в акватории Карантинной бухты Севастополя сообщили очевидцы в социальных сетях, они же опубликовали фотографии, на которых видны масляные пятна на поверхности воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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