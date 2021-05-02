Власть
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
фото © соцсети
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.
«Мы знаем про эту ситуацию, она действительно имеет место быть в Карантинной бухте Севастополя», – сообщили в ведомстве и уточнили, что все необходимые мероприятия будут проводить представители Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.Сотрудники ведомства изучат ситуацию на месте. Выезд запланирован во второй половине дня в воскресенье, 2 мая.
Информацию о разливе топлива в акватории Карантинной бухты Севастополя сообщили очевидцы в социальных сетях, они же опубликовали фотографии, на которых видны масляные пятна на поверхности воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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