В Ялте останавливают все стройки на время курортного сезона

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Строительные работы в Ялте будут остановлены до осени, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты», — написал Аксенов.

В частности, до осени останавливается резонансное строительство детского лагеря в парке ялтинского поселка Форос. Застройщик должен до июня оградить каждый объект капитального строительства, остальные заборы демонтировать и благоустроить парк. Кроме того, строителям предстоит устранить нарушения дренажной системы, пишет «Интерфакс».

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