Власть
В Ялте останавливают все стройки на время курортного сезона
фото © Новости Крыма
Строительные работы в Ялте будут остановлены до осени, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты», — написал Аксенов.
В частности, до осени останавливается резонансное строительство детского лагеря в парке ялтинского поселка Форос. Застройщик должен до июня оградить каждый объект капитального строительства, остальные заборы демонтировать и благоустроить парк. Кроме того, строителям предстоит устранить нарушения дренажной системы, пишет «Интерфакс».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура требует остановить строительство гостиницы в ялтинском парке-памятнике. Прокуратура Крыма выявила нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский», расположенного в Большой Ялте.
Аксенов приказал остановиться застройке Форосского парка. Строительство детского спортивного комплекса «Ак Барс» в Форосском парке Ялты остановлено до осени в связи со вступлением в силу с 1 июня запрета на проведение любых строительных работ.
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