Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +24
море +9

Власть

В Ялте останавливают все стройки на время курортного сезона

12:13 воскресенье, 2 мая 2021
В Ялте останавливают все стройки на время курортного сезона

фото © Новости Крыма

Строительные работы в Ялте будут остановлены до осени, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты», — написал Аксенов.

В частности, до осени останавливается резонансное строительство детского лагеря в парке ялтинского поселка Форос. Застройщик должен до июня оградить каждый объект капитального строительства, остальные заборы демонтировать и благоустроить парк. Кроме того, строителям предстоит устранить нарушения дренажной системы, пишет «Интерфакс».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура требует остановить строительство гостиницы в ялтинском парке-памятнике. Прокуратура Крыма выявила нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский», расположенного в Большой Ялте.

Аксенов приказал остановиться застройке Форосского парка. Строительство детского спортивного комплекса «Ак Барс» в Форосском парке Ялты остановлено до осени в связи со вступлением в силу с 1 июня запрета на проведение любых строительных работ.

Золотое дно: кто будет строить игорную зону в Крыму. В Крыму обсуждают, кто все-таки будет строить местный Эльдорадо.

В Крыму скоро начнут готовиться к строительству игорной зоны. Строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой может занять два года.

Коронавирус в Крыму
На Пасху в Крыму заразились более сотни человек

На Пасху в Крыму заразились более сотни человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

В начале майских праздников, несмотря на долгожданный большой плюс на градуснике, температура морской воды еще будет оставаться недостаточно комфортной для купания.

Власть
Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду

Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду

С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации