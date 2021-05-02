Происшествия
В Симферополе задержали подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты
Сотрудники полиции Симферопольского района задержали 60-летнего жителя Симферополя по подозрению в хищении денежных средств с банковского счета, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.
«Поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что с ее банковского счета похищены денежные средства. Как оказалось, женщина потеряла свою банковскую карту на одной из улиц Симферополя. Сотрудниками полиции был задержан местный житель. От злоумышленника получены признательные показания. С его слов, карту он нашел на улице и вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, воспользовался в личных интересах, совершив покупки в магазинах», – говорится в сообщении.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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