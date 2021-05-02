В Симферополе установили более 100 метров пешеходных ограждений

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» с 19 по 25 апреля установили 116 метров пешеходных ограждений на улицах Севастопольской, Набережной, Козлова, Генерала Васильева, Гайдара и проспекте Кирова.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя со ссылкой на директора учреждения Антона Гумена.

По его словам, за неделю работники «Города» также установили дорожные знаки на улицах Первомайской, Гражданской, Луговой, Ковыльной, Ак-Кая, Павленко, Ленина, Чапчакчи Хатидже и проспекте Победы. Также отремонтированы 26 знаков на семи улицах столицы.

«В рамках выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети рабочие выполнили плановую очистку сетей ливневой канализации по улице Ковыльной и на проспектах Кирова и Победы, а также ремонт 10 дождеприемников на улицах Беспалова, Гурзуфской, Ракетной, Киевской и проспектах Кирова и Победы», – добавил Гумен.

Кроме того, сотрудники учреждения отремонтировали и обновили краску скамеек, клумб и урн на улицах Пушкина, Карла Маркса и проспекте Кирова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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