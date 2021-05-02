Власть
В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды: список адресов
В Симферополе два дня не будут воды в некоторых районах. График отключений предоставила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
Уточняется, что отключения связаны с проведением земляных работ и подключением резервных водоводов холодного водоснабжения.
«В понедельник 3 мая с 8 утра до 20 часов вечера не будет воды в доме номер 115 по улице Киевской», - говорится в сообщении.
Кроме того, во вторник 4 мая с 8 утра до 20 вечера будет ограничено водоснабжение в районе улиц Русская, Дмитрия Ульянова, Гражданская, Миллера, Зенитная, Трубаченко, Сочинская, Ушакова, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, прилегающих улиц и переулков, а также на переулке Гавена.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении подачи горячей воды в Симферополе, а также об отмене графиков подачи холодной воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за апрель. К началу мая суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 85,8 млн кубометров, это почти на 9 млн «кубов» меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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