В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды: список адресов

В Симферополе два дня не будут воды в некоторых районах. График отключений предоставила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что отключения связаны с проведением земляных работ и подключением резервных водоводов холодного водоснабжения.

«В понедельник 3 мая с 8 утра до 20 часов вечера не будет воды в доме номер 115 по улице Киевской», - говорится в сообщении.

Кроме того, во вторник 4 мая с 8 утра до 20 вечера будет ограничено водоснабжение в районе улиц Русская, Дмитрия Ульянова, Гражданская, Миллера, Зенитная, Трубаченко, Сочинская, Ушакова, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, прилегающих улиц и переулков, а также на переулке Гавена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении подачи горячей воды в Симферополе, а также об отмене графиков подачи холодной воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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