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В Крыму введен режим чрезвычайной пожарной опасности
фото © Новости Крыма
В ближайшие три дня в Крыму резко возрастет опасность природных пожаров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
«С 3 по 5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 30 апреля на всей территории полуострова введен особый противопожарный режим, а также на 21 день установлено ограничение на пребывание граждан в лесах.
Уточняется, что данный режим включает дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями республики.
В частности, в этот период запрещается:
- посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
- разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;
- выжигание сухой растительности.
За нарушение указанных ограничений предусмотрена ответственность по ч. 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, с штрафными санкциями от 2 до 400 тыс. рублей. В случае если из-за пожара будет нанесен вред здоровью человека или уничтожены лесные насаждения, санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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