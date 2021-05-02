В Крыму введен режим чрезвычайной пожарной опасности

фото © Новости Крыма

В ближайшие три дня в Крыму резко возрастет опасность природных пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

«С 3 по 5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 30 апреля на всей территории полуострова введен особый противопожарный режим, а также на 21 день установлено ограничение на пребывание граждан в лесах.

Уточняется, что данный режим включает дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями республики.

В частности, в этот период запрещается:

- посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

- выжигание сухой растительности.

За нарушение указанных ограничений предусмотрена ответственность по ч. 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, с штрафными санкциями от 2 до 400 тыс. рублей. В случае если из-за пожара будет нанесен вред здоровью человека или уничтожены лесные насаждения, санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Леса Севастополя закрыли до холодов и дождей. Севастопольцам ограничили число мест для весенних вылазок на природу.

Туристам-одиночкам запретили посещать крымские заповедники. Попасть на их территорию можно исключительно в составе группы с экскурсоводом.

Тропы Ялтинского заповедника закатают в настилы. Тропы Ялтинского горно-лесного заповедника планируют оборудовать специальными настилами, «чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду».

Вырубка лесов в Крыму может вызвать эпидемии. Уничтожение лесов на Крымском полуострове несет прямой вред здоровью людей.