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Происшествия

В Крыму турист застрял на отвесной скале около Форосской церкви

17:01 воскресенье, 2 мая 2021
Ялта
В Крыму турист застрял на отвесной скале около Форосской церкви

фото © Новости Крыма

В канун Пасхи спасатели снимали туриста с отвесной скалы вблизи Форосской церкви.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила около полуночи в субботу, 1 мая.

«В районе поселка Форос около церкви Воскресения Христова мужчина застрял на скале и самостоятельно спуститься не мог. Требовалась помощь спасателей», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего на отвесной скале. Эвакуация туриста осложнялась труднопроходимостью участка и темным временем суток.

С помощью альпинистского снаряжения молодого человека доставили в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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