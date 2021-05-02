В Крыму планируют построить водозабор на Салгире для аграриев

Строительство водозабора на реке Салгир могло бы обеспечить дополнительной водой для полива аграриев Симферопольского и Красногвардейского районов. Поэтому проект планируется к реализации в 2023-2024 годах.

Об этом сообщил вице-премьер республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

По мнению чиновника, вододефицит – одна из главных препон для получения богатых урожаев в регионе. Поэтому вопрос строительства водозабора на Салгире и рассматривался на совещании с представителями регионального Минсельхоза, Минстроя и Госкомводхоза РК.

«Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023-2024 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Стоимость работ по проекту составит более 226 миллионов рублей», - отметил Рюмшин.

Предварительно гидротехнические сооружения планируют разместить в районе села Новозуевка на территории, прилегающей к Салгиру. Это позволит Симферопольскому и Красногвардейскому району существенно увеличить производство кормов, картофеля, овощей открытого грунта, зерна, кукурузы, сои и винограда, уверен вице-премьер.

«Реализация проекта позволит обеспечить гарантированную подачу воды на орошение порядка 4,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, что поспособствует снижению социальной напряженности в Красногвардейском и Симферопольском районах Республики Крым, сокращению безработицы и улучшению социальных условий жизни населения», - перечислил Рюмшин плюсы потенциального строительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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