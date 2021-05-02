Происшествия
Умер президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн
Скончался президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Потрясен печальным известием о преждевременной кончине президента Всекрымского еврейского конгресса, нашего соратника и друга Яна Борисовича Эпштейна. Это невосполнимая утрата для каждого из нас, для всего Крыма», - написал Аксенов.
Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким Эпштейна.
«Лично знал Яна Борисовича на протяжении многих лет. Он был настоящим патриотом Крыма и России, человеком высоких нравственный и профессиональных качеств. Всекрымский еврейский конгресс под его руководством вносил большой вклад в развитие российского Крыма. Трудно переоценить его роль в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия на полуострове», - подчеркнул он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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