Происшествия
Ударила мужа ножом в живот: крымчанке грозит до 10 лет тюрьмы
Полицейские Симферополя задержали местную жительницу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему 69-летнему супругу.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По информации ведомства, супруги распивали спиртное дома на кухне. Конфликт между ними возник «на почве взаимного недопонимания». Женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужу удар в живот.
«Спустя какое-то время супруги помирились и легли спать. Утром мужчине стало хуже, после чего они обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин украл электрокабель с набережной в поселке Угловое. По заявлению руководителя подрядной организации, работающей над благоустройством в селе Угловое Бахчисарайского района, правоохранители задержали злоумышленника.
Майнеры покупали у симферопольцев б/у видеокарты за фальшивые рубли. Злоумышленники успели обмануть как минимум трех жителей Симферополя.
В Симферополе оценщик похищал ювелирные изделия и смартфоны из комиссионки. Директор комиссионного магазина в крымской столице во время ревизии не досчитался мобильных телефонов и ювелирных украшений на 400 тысяч рублей. После чего написал заявление в полицию.
Бизнесвумен из Севастополя «заработала» 45 млн на обманутых вкладчиках. Ленинский районный суд Севастополя назначил пять лет лишения свободы 38-летней местной жительнице за присвоение денег 27 граждан, которые она получала под видом вложений в бизнес.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
На Пасху в Крыму заразились более сотни человек
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика
В начале майских праздников, несмотря на долгожданный большой плюс на градуснике, температура морской воды еще будет оставаться недостаточно комфортной для купания.
Крымчанам напомнили о введении налога на имущество
С начала 2021 года все жители Республики Крым, имеющие квартиру, комнату или жилой дом, обязаны платить налог на имущество.
29 апреля
В Ялте останавливают все стройки на время курортного сезона
Строительные работы в Ялте будут остановлены до осени, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.