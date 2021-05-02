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Происшествия

Ударила мужа ножом в живот: крымчанке грозит до 10 лет тюрьмы

14:18 воскресенье, 2 мая 2021

Полицейские Симферополя задержали местную жительницу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему 69-летнему супругу.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По информации ведомства, супруги распивали спиртное дома на кухне. Конфликт между ними возник «на почве взаимного недопонимания». Женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужу удар в живот.

«Спустя какое-то время супруги помирились и легли спать. Утром мужчине стало хуже, после чего они обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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