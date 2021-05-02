Суд признал платежи севастопольцев за мусор завышенными

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Вступило в силу решение суда о возложении на ООО «БГС» обязанности произвести населению перерасчет оплаты услуг по обращению с отходами, которые несколько месяцев стоили дороже, чем полагалось по закону.

Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

Ранее ведомство установило, что при расчете оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для многоквартирного и частного жилых фондов региональный оператор ООО «БГС» с января по июнь 2018 года применял тариф 3732,22 руб. за 1 тонну. Однако Правительством РФ был определен совсем другой тариф — 426,46 руб. за 1 куб. метр.

Прокуратура вынесла директору ООО «БГС» представление, требуя устранить выявленные нарушения — что не было сделано. Прокуратура обратилась в Ленинский суд с требованием произвести перерасчет, иск был удовлетворен, несмотря на протесты ответчика. ООО «БГС» пыталось обжаловать решение, но Севастопольский городской суд отклонил апелляцию.

По решению суда перерасчет необходим за услуги, оказанные с января по июнь 2018 года. По неофициальным данным, которые сообщили источники ForPost, речь может идти о «десятках миллионов рублей».

В данный момент проводится проверка действий экс-руководителя ООО «БГС», подписавшего незаконный приказ, подчеркивает прокуратура Севастополя.

Напомним: благодаря административной реформе мусоровозы не будут будить севастопольцев по ночам. Об изменении графика движения грузовиков, вывозящих мусор с придомовых контейнерных площадок, стало известно в марте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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