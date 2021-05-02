Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за апрель

фото © Новости Крыма

К началу мая суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 85,8 млн кубометров, это почти на 9 млн «кубов» меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По данным специалистов, притоки в водохранилища региона за апрель составили 24,4 млн кубометров.

«В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой в апреле приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, был существенным и составил: Белогорское – 7,8 млн кубометров, Симферопольское – 1,7, Счастливенское – 3,8, Партизанское – 3,6, Чернореченское – 10,5 млн кубометров», – уточнили в гидрометцентре.

Метеорологи отметили, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья.

Так, в бассейнах рек Кача и Биюк-Карасу выпало 36-54 мм осадков (132-151% нормы), в бассейнах рек Салгир и Черная – 15,6 мм (43% нормы) и 7,9 мм (16% нормы) соответственно. В остальных речных бассейнах количество осадков было в пределах нормы.

В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму планируют построить водозабор на Салгире для аграриев. Строительство водозабора на реке Салгир могло бы обеспечить дополнительной водой для полива аграриев Симферопольского и Красногвардейского районов. Поэтому проект планируется к реализации в 2023-2024 годах.

В Симферополе установили более 100 метров пешеходных ограждений. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» с 19 по 25 апреля установили 116 метров пешеходных ограждений на улицах Севастопольской, Набережной, Козлова, Генерала Васильева, Гайдара и проспекте Кирова.

Часть Симферополя останется 4 мая на 12 часов без воды. 4 мая в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на пересечении улиц Русская и Дмитрия Ульянова в Симферополе часть улиц останется без воды.

«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет. Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.