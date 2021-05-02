Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +20
море +9

Власть

Подорожание лекарств в Крыму побило шестилетний рекорд

07:22 воскресенье, 2 мая 2021
Подорожание лекарств в Крыму побило шестилетний рекорд

фото © Новости Крыма

Лекарственные препараты на полуострове дорожают вдвое быстрее инфляции.

В первом квартале этого года лекарственные препараты в Крыму и Севастополе подорожали на 11,9%, что почти в два раза выше инфляции. Об этом сообщила FinExpertiza.

В некоторых регионах страны рост цен достиг 18%, сильнее всего подорожали противовирусные и антибактериальные препарат, а также средства для нормализации работы кишечника и успокоительные. Так, Линекс прибавил в цене 32,4%, аспирин – 24,7%, йод – 24,3%, хлоргексидин – 22,4%, настойка пустырника – 21,7%, витамин D3 – 21,1%, анальгин – 20,5%.

В среднем по России рост цен на лекарства в 1,7 раза обогнал инфляцию, а на Крымском полуострове этот показатель составил 1,9 раза.

Отмечается, что подорожание лекарств более чем на 9,4% стало рекордом за последние шесть лет.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в два раза. Количество выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в два раза благодаря льготной процентной ставке.

Налоговики похвастались, что взыскали в бюджет Крыма около 600 млн рублей. Сотрудники крымской налоговой дополнительно взыскали в бюджет около 600 млн рублей налогов и сборов.

Аксенов не исключил повышения цен из-за наплыва туристов в Крыму. Рост цен на некоторые товары и услуги возможен в Крыму в предстоящий высокий курортный сезон.

Крымчанам напомнили о введении налога на имущество. С начала 2021 года все жители Республики Крым, имеющие квартиру, комнату или жилой дом, обязаны платить налог на имущество.

Общество
Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

В начале майских праздников, несмотря на долгожданный большой плюс на градуснике, температура морской воды еще будет оставаться недостаточно комфортной для купания.

Общество
Какой сегодня праздник 2 мая

Какой сегодня праздник 2 мая фото

Сегодня, 2 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду

Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду

С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.

Водный кризис
«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет

«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет

Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации