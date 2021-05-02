Подорожание лекарств в Крыму побило шестилетний рекорд

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Лекарственные препараты на полуострове дорожают вдвое быстрее инфляции.

В первом квартале этого года лекарственные препараты в Крыму и Севастополе подорожали на 11,9%, что почти в два раза выше инфляции. Об этом сообщила FinExpertiza.

В некоторых регионах страны рост цен достиг 18%, сильнее всего подорожали противовирусные и антибактериальные препарат, а также средства для нормализации работы кишечника и успокоительные. Так, Линекс прибавил в цене 32,4%, аспирин – 24,7%, йод – 24,3%, хлоргексидин – 22,4%, настойка пустырника – 21,7%, витамин D3 – 21,1%, анальгин – 20,5%.

В среднем по России рост цен на лекарства в 1,7 раза обогнал инфляцию, а на Крымском полуострове этот показатель составил 1,9 раза.

Отмечается, что подорожание лекарств более чем на 9,4% стало рекордом за последние шесть лет.

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