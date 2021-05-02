Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Британский штамм коронавируса уже в Крыму ● Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта ● Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму 99 новых заражений за сутки
На Пасху в Крыму заразились более сотни человек
фото © zdrav.expert
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
«За 1 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Глава Крыма.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2592 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 37 708 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек. Прививку от коронавируса в Севастополе получили более 50 тысяч человек.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе коронавирусом заразились 24 человека, умерли два пациента, сообщила пресс-служба правительства города.
В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 30 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 29 апреля на территории Республики Крым подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции.
На Пасху в Крыму заразились более сотни человек
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
Коронавирус в Крыму
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