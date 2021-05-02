На Пасху в Крыму заразились более сотни человек

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

«За 1 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2592 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 37 708 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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