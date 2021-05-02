Происшествия
Крымчанин украл электрокабель с набережной в поселке Угловое
По заявлению руководителя подрядной организации, работающей над благоустройством в селе Угловое Бахчисарайского района, правоохранители задержали злоумышленника.
Им оказался 24-летний местный житель, который работал разнорабочим на том же объекте, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Раскрыть кражу удалось местному участковому уполномоченному полиции, преступник дал признательные показания. По словам молодого человека, похищенный кабель он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе оценщик похищал ювелирные изделия и смартфоны из комиссионки. Директор комиссионного магазина в крымской столице во время ревизии не досчитался мобильных телефонов и ювелирных украшений на 400 тысяч рублей. После чего написал заявление в полицию.
Бизнесвумен из Севастополя «заработала» 45 млн на обманутых вкладчиках. Ленинский районный суд Севастополя назначил пять лет лишения свободы 38-летней местной жительнице за присвоение денег 27 граждан, которые она получала под видом вложений в бизнес.
Вор украл смартфоны из симферопольского общежития и выбросил их в мусорку. Им оказался один из студентов, проживающих в том же общежитии.
В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей. В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.
Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика
В начале майских праздников, несмотря на долгожданный большой плюс на градуснике, температура морской воды еще будет оставаться недостаточно комфортной для купания.
Какой сегодня праздник 2 мая фото
Сегодня, 2 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду
С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБК
Очевидец опубликовал видео с моментом смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на Южнобережном шоссе.
28 апреля
«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет
Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.