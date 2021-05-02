Крымчанин украл электрокабель с набережной в поселке Угловое

По заявлению руководителя подрядной организации, работающей над благоустройством в селе Угловое Бахчисарайского района, правоохранители задержали злоумышленника.

Им оказался 24-летний местный житель, который работал разнорабочим на том же объекте, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Раскрыть кражу удалось местному участковому уполномоченному полиции, преступник дал признательные показания. По словам молодого человека, похищенный кабель он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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