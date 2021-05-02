«Черный юмор»: в Севастополе скосили клумбу с тюльпанами

фото © Артур Чирков|ВКонтакте

Озеленителям было лень вырывать сорняки, и они вооружились газонокосилками.

Севастопольцы потрясены тем, что произошло с клумбой в сквере Астана Кесаева в Гагаринском районе. Против весенних красавцев-тюльпанов озеленители применили «тяжелую» технику. Очевидцем покоса тюльпанов стал местный житель Артур Чирков. Сделанная им фотография разлетелась по соцсетям.

«Я заснял это вчера в сквере Астана Кесаева. Там ситуация такая: на клумбах вперемешку с тюльпанами выросло много сорняков (видимо по недосмотру тех, кто должен заниматься этими клумбами). Решили скосить все подряд», — рассказал онt.

Молодой человек сфотографировал варварский покос и высказал свое возмущение рабочим, однако они его не поняли. По их словам, тюльпаны все равно бы отцвели, чего, мол, с ними возиться. Хотя, по мнению нашего собеседника, еще как минимум неделю они могли радовать жителей и гостей города.

Примечательно, что на борьбу с тюльпанами вышла целая бригада рабочих (хотя на фото попали только два «героя»).

Бригадирша, чтобы успокоить активного гражданина, заверила его, что очень скоро на этой клумбе высадят другие не менее красивые цветы.

«К счастью, пострадала только одна клубма. Остальные остригли вокруг тюльпанов», — уточнил очевидец.

Не исключено, что именно присутствие Артура спасло жизнь остльным цветам.

Как бы там ни было, но такой подход к ландшафтному дизайну выглядит очень сомнительным. Вряд ли покос благоприятно скажется на сохранении луковиц до следующего года. Вот только этим вопросом нынешние городские озеленители не заморачиваются.

«Луковичные у нас в городском благоустройстве, увы, причислены к однолетним цветам. Поэтому, я не удивлена. Хотя это, конечно, черный юмор. Нам, людям, особенно тем, у кого есть свой сад, и кто старается максимально сохранять растения, это кажется вандальным методом. Но в городском благоустройстве перерасход средств — это уже обычное явление. Что им? Это же государственные средства, их ежегодно будут выделять!», — сказала ландшафтный дизайнер Яна Клишина.

Эксперт пояснила, что сегодня срок, когда луковица тюльпана сохраняет свои сортовые свойства, составляет 2-3 года. Чтобы сохранить луковицы, цветам нужно дать полностью отцвести, и только когда стебель подсохнет, выкопать их, и до следующей посадки перенести на хранение в прохладное темное место.

В тексте использованы материалы: Форпост

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