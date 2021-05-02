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Власть

Беспечных крымчан будут штрафовать за шашлыки во дворах

09:44 воскресенье, 2 мая 2021
Беспечных крымчан будут штрафовать за шашлыки во дворах

фото © Новости Крыма

Майский пикник с разведением огня и приготовлением мяса можно проводить только в специально отведенном для этого месте.

Жители Крыма и Севастополя, которые захотят пожарить шашлыки на майские праздники в необорудованных для этого местах, например, во дворе или парке, могут получить предупреждение или штраф от двух до трех тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роскачества.

Новые противопожарные правила вступили в силу с начала текущего года. Жарить мясо нельзя в парке вне площадок для мангалов, во дворах возле жилых домов, не имея оборудованного места, на балконе, на крыше. Кроме того, приготовление шашлыков запрещено даже на дачных участках, если они не оборудованы специальным местом для костра.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесу влечет штрафные санкции в размере от полутора до трех тысяч рублей.

Выписывать штрафы имеют право полицейские или сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.

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