9 мая в Симферополе перекроют ряд улиц

9 мая, в связи с проведением Парада, посвященного 76-й годовщине Победы, в крымской столице будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

Движение будет ограничено с 7:00 до 13:00:

по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно),

по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова),

улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского),

улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

Движение транспорта также будет ограничено с 7:00 до 9:00 на месте проведения публичного мероприятия по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина).

На указанных участках будет запрещена парковка автомобилей и обеспечено дежурство машины эвакуатора, сообщили в пресс-службе администрации города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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