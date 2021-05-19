Власть
Власти обещают остановить в Ялте почти все стройки
С 31 мая в Ялте будет приостановлены почти все строительные работы.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Facebook.
Ограничения будут действовать до 30 сентября 2021 года и коснутся только объектов, расположенных ниже автодороги «Симферополь–Ялта–Севастополь».
«Исключения - только объекты Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», объекты, реализуемые за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета, участников свободной экономической зоны (при наличии у них согласования администрации города на осуществление строительных работ в указанный период) и инвестиционных соглашений, а также производства земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций и аварийно-восстановительных работ», - отметили в администрации города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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