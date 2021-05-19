Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +16
море +14

Власть

В Ялте за нарушение закона оштрафовали местного чиновника

11:16 среда, 19 мая 2021
Ялта

Руководителя департамента архитектуры Ялты оштрафовали за нарушение закона.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Прокуратура в Ялте провела проверку, в ходе которой выяснилось, что чиновники нарушили права юридических лиц – участников свободной экономической зоны. Им вовремя не предоставили градостроительный план земельного участка.

Получить муниципальную услугу заявителям удалось только после вмешательства прокуратуры.

Мировой судья постановил привлечь к административной ответственности руководителей департамента архитектуры города и назначить им штраф на общую сумму 9 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров». Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что рабочие выезды с целью оценки эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов будут продолжены.

Чтобы бороться с международными конфликтами еще один вице-премьер Крыма хочет пойти в Госдуму. Заместитель председателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов намерен баллотироваться в Госдуму.

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин. Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

Партнерство с Китаем обсудили в Совмине Крыма со студенткой из Казани. Вице-премьер Крыма Елена Романовская провела встречу с представителями Ассоциации молодежных правительств из РФ, Крыма, Сербии и Китая, сообщила пресс-служба правительства РК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму стало снижаться число новых заражений

В Крыму стало снижаться число новых заражений

За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск

Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск

По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.

Странности
В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания

В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания

Севастопольский изолятор временного содержания планируют построить на Фиоленте. Конкурс на разработку проекта был объявлен региональным управлением МВД.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации