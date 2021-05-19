В Ялте за нарушение закона оштрафовали местного чиновника

Руководителя департамента архитектуры Ялты оштрафовали за нарушение закона.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Прокуратура в Ялте провела проверку, в ходе которой выяснилось, что чиновники нарушили права юридических лиц – участников свободной экономической зоны. Им вовремя не предоставили градостроительный план земельного участка.

Получить муниципальную услугу заявителям удалось только после вмешательства прокуратуры.

Мировой судья постановил привлечь к административной ответственности руководителей департамента архитектуры города и назначить им штраф на общую сумму 9 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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