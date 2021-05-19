В Севастополе облагородят «ворота города»

В Севастополе начался ремонт дороги возле городского автовокзала – места, откуда начинается путешествие по городу практически каждого туриста.

Текущий ремонт на улице Вокзальной и участке улицы Героев Севастополя выполняет ГБУ «Севавтодор». В учреждении пояснили, что для удобства автомобилистов работы ведутся именно в ночное время в связи с высокой интенсивностью движения транспорта днем.

В соответствии с контрактом завершить ремонт дороги подрядчик должен в конце октября этого года, однако в Севавтодоре прогнозируют досрочное выполнение работ.

Параллельно с дорожными работами в третьем квартале этого года департамент городского хозяйства планирует приступить к ремонту тротуаров на улицах Вокзальной и Героев Севастополя. Сейчас определяется подрядчик будущих работ, сообщили в Севавтодоре со ссылкой на горхоз.

Отметим, что севастопольцы уже несколько лет ждут ремонта этой части города — не только для своего удобства, но и для приезжих, которых здесь бывает довольно много, особенно в сезон. Ведь неловко становится, отмечают жители Корабельной стороны, если первое, что видят туристы, выходя из автобуса, – разбитые дороги и тротуары площади Ревякина.

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