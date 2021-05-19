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Происшествия

В Севастополе на пешеходном переходе сбили девушку

Вечером 18 мая в Севастополе на улице Вакуленчука сбили 20-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №9.

В распоряжение СМИ поступило видео инцидента с наружных камер наблюдения.

На кадрах видно, что пешехода пропускали и рейсовый автобус, и двигавшийся во встречном направлении кроссовер, из-за которого выскочил легковой автомобиль и на полной скорости ударил девушку, переходящую дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Как рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, авария произошла 18 мая в 20:05, наезд совершил водитель 1967 года рождения на автомобиле ДЭУ.

«В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в 1 гор. больницу», – уточнила Мария Нажа.

Несколько сообщений об аварии появились и в группе «Автопартнер Севастополь» соцсети ВКонтакте. В комментариях пользователи отмечают, что переход, где случилось ДТП, очень опасен и для пешеходов, и для водителей, и призывают профильные службы позаботиться о безопасности участников дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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