В Севастополе на пешеходном переходе сбили девушку

Вечером 18 мая в Севастополе на улице Вакуленчука сбили 20-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №9.

В распоряжение СМИ поступило видео инцидента с наружных камер наблюдения.

На кадрах видно, что пешехода пропускали и рейсовый автобус, и двигавшийся во встречном направлении кроссовер, из-за которого выскочил легковой автомобиль и на полной скорости ударил девушку, переходящую дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Как рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, авария произошла 18 мая в 20:05, наезд совершил водитель 1967 года рождения на автомобиле ДЭУ.

«В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в 1 гор. больницу», – уточнила Мария Нажа.

Несколько сообщений об аварии появились и в группе «Автопартнер Севастополь» соцсети ВКонтакте. В комментариях пользователи отмечают, что переход, где случилось ДТП, очень опасен и для пешеходов, и для водителей, и призывают профильные службы позаботиться о безопасности участников дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных. Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.

Под Симферополем 15-летний подросток разбился насмерть за рулем «жигулей». Близ Симферополя возле села Родниково столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Подросток сбежал из реабилитационного центра в Керчи. Керченские полицейские разыскали подростка, ускользнувшего из реабилитационного центра.

В Крыму отдыхающий сорвался с пятнадцатиметровой скалы около «Чаши Любви». В Крыму, на мысе Тарханкут в районе «Чаши любви» спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался со скалы в море.