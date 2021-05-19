Происшествия
В Севастополе мужчина упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Житель многоквартирного дома в поселке Сахарная головка в Севастополе выжил после падения из окна четвертого этажа, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.
«Мужчина упал на козырек подъезда, получил множественные ушибы, но находился в сознании. Спасатели незамедлительно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь, после чего транспортировали его из труднодоступного места и передали медицинской бригаде для последующей госпитализации», – говорится в сообщении.
Спасательные работы продолжались около одного часа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Симферополем 15-летний подросток разбился насмерть за рулем «жигулей». Близ Симферополя возле села Родниково столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Подросток сбежал из реабилитационного центра в Керчи. Керченские полицейские разыскали подростка, ускользнувшего из реабилитационного центра.
В Крыму отдыхающий сорвался с пятнадцатиметровой скалы около «Чаши Любви». В Крыму, на мысе Тарханкут в районе «Чаши любви» спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался со скалы в море.
Крымские кабаны заставили автомобилистов понервничать. Водители переживали за маленького потеряшку.
В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных видео
Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.
В Крыму стало снижаться число новых заражений
За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь
После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.
16 мая
Космос вызовет в Крыму миражи
В ближайший месяц ожидаются два космических события, которые повлияют на жизнь в Крыму.