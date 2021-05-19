В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных

фото © скрин видео

Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.

В Севастополе мужчина, вооруженный ножом, атаковал сотрудников пожарной части. Агрессивного человека передали в руки специалистов городской психиатрической больницы.

Происшествие случилось возле пожарной части. Сотрудник МЧС защищался от агрессора с помощью стула.

Задержать 57-летнего нападавшего удалось только полиции, которая применила спецсредства.

В результате инцидента никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подросток сбежал из реабилитационного центра в Керчи. Керченские полицейские разыскали подростка, ускользнувшего из реабилитационного центра.

В Крыму отдыхающий сорвался с пятнадцатиметровой скалы около «Чаши Любви». В Крыму, на мысе Тарханкут в районе «Чаши любви» спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался со скалы в море.

Крымские кабаны заставили автомобилистов понервничать. Водители переживали за маленького потеряшку.

Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший. Под Симферополем, в районе поселка Молодежное, в тройном ДТП погиб мужчина.