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Происшествия

В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных

В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных

фото © скрин видео

Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.

В Севастополе мужчина, вооруженный ножом, атаковал сотрудников пожарной части. Агрессивного человека передали в руки специалистов городской психиатрической больницы.

Происшествие случилось возле пожарной части. Сотрудник МЧС защищался от агрессора с помощью стула.

Задержать 57-летнего нападавшего удалось только полиции, которая применила спецсредства.

В результате инцидента никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных

В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных видео

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