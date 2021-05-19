Происшествия
В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных
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Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.
В Севастополе мужчина, вооруженный ножом, атаковал сотрудников пожарной части. Агрессивного человека передали в руки специалистов городской психиатрической больницы.
Происшествие случилось возле пожарной части. Сотрудник МЧС защищался от агрессора с помощью стула.
Задержать 57-летнего нападавшего удалось только полиции, которая применила спецсредства.
В результате инцидента никто не пострадал.
В тексте использованы материалы: Форпост
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