В недоремонтированном сквере Симферополя ломают новые скамейки

В симферопольском сквере возле Дворца культуры профсоюзов, где продолжаются работы по благоустройству территории, уже ломают новые скамейки и баскетбольную площадку.

Соответствующий пост появился в группе Администрации города Симферополя в «ВК».

«Новые скамейки в сквере ДКП. Многие уже поломаны, на многих частично выкручены фиксаторы. Кстати, многие из гаек можно легко открутить пальцами без ключа. Почему гениальный проектировщик не придумал поставить антивандальный скамейки», «Там еще баскетбольные кольца вырваны с корнем, одни щиты остались», - написали очевидцы.

В симферопольской администрации ответили, что работы по объекту еще не приняты. «В настоящее время ведется претензионная работа для устранения всех имеющихся замечаний», - говорится в сообщении.

В свою очередь пользователи предлагают установить в обновленном сквере видеокамеры, чтобы была возможность вычислять вандалов и штрафовать за порчу городского имущества.

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