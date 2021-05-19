Происшествия
В Крыму возбудили дело после гибели подростка в ДТП
Следственное подразделение ОМВД России по Симферопольскому району возбудило уголовное дело по факту дорожной аварии в селе Родниковое, в результате которого погиб 15-летний подросток.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
18 мая на автодороге Симферополь – Евпатория в селе Родниковое столкнулись «ВАЗ-2107» и микроавтобус Mercedes-Vito. В результате погиб 15-летний подросток, находившийся за рулем «ВАЗа». По предварительной информации, он не справился с управлением на мокрой дороге, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате ДТП юноша погиб на месте. В салоне он находился один.
Также в аварии пострадали два пассажира Mercedes-Vito: женщина, у которой диагностирован перелом ноги, и ее 15-летняя дочь, получившая ушибы и ссадины.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз, в том числе автотехнические и трассологические. Также правоохранители выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля. Согласно предварительной информации, подросток воспользовался машиной по своей инициативе.
Прокуратура Крыма также проводит проверку по факту ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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