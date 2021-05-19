Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму стало снижаться число новых заражений ● В Россию вслед за ковидом пришла «черная плесень» ● В Крыму ровно сто новых заражений за сутки ● В Севастополе только 10 процентов населения привилось от COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом
фото © kubnews.ru
Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.
Об этом во время брифинга по ситуации с COVID-19 в республике сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
«Общий уровень госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией у нас увеличился, уважаемые крымчане, за неделю на 57 человек: 433 было на прошлой неделе и 490 – на этой, – привел данные министр. – Мы отмечаем рост требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония. За неделю в стационары госпитализировано 105 человек, что на 60 выше уровня прошлой недели, увеличение составило 133%».
По информации Остапенко, сейчас в стационарах крымских медучреждений находится на лечении 1552 пациента с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, на амбулаторном лечении – 466 человек. При этом 125 человек находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «К сожалению, эта цифра не меняется от недели к неделе», – отметил министр.
По данным республиканского минздрава, за прошедшую неделю в стационары госпитализировали 385 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Всего за неделю в Крыму подтверждено 697 случаев новой коронавирусной инфекции и 825 случаев внебольничной пневмонии. Зарегистрировано 29 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.
Всего в Республике Крым за весь период выявлено 423790 случаев COVID-19, выздоровело за весь период – 39131 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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