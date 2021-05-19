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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом

17:38 среда, 19 мая 2021
В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом

фото © kubnews.ru

Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Об этом во время брифинга по ситуации с COVID-19 в республике сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

«Общий уровень госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией у нас увеличился, уважаемые крымчане, за неделю на 57 человек: 433 было на прошлой неделе и 490 – на этой, – привел данные министр. – Мы отмечаем рост требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония. За неделю в стационары госпитализировано 105 человек, что на 60 выше уровня прошлой недели, увеличение составило 133%».

По информации Остапенко, сейчас в стационарах крымских медучреждений находится на лечении 1552 пациента с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, на амбулаторном лечении – 466 человек. При этом 125 человек находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «К сожалению, эта цифра не меняется от недели к неделе», – отметил министр.

По данным республиканского минздрава, за прошедшую неделю в стационары госпитализировали 385 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего за неделю в Крыму подтверждено 697 случаев новой коронавирусной инфекции и 825 случаев внебольничной пневмонии. Зарегистрировано 29 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Всего в Республике Крым за весь период выявлено 423790 случаев  COVID-19, выздоровело за весь период – 39131 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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