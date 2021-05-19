В Крыму пошла новая волна разговоров об отставке Аксенова

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Пока глава Крыма Сергей Аксенов и его подчиненные всеми силами пытаются доказать, что никаких разговоров в Кремле об его отставке не ведется, в коридорах крымской власти переключились на обсуждение госдумовской повестки.

Новой темой дня стал вопрос, кто из приближенных и подчиненных Аксенова сможет получить депутатский мандат.

Накануне о своем намерении баллотировать в Госдуму заявил вице-премьер РК – постоянны представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Ранее аналогичные амбиции высказал еще один заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

И если в пользу первого может сыграть его бэкграунд: Мурадов в свое время был послом на Кипре, а также работал в руководстве Россотрудничества, то шансы второго представляются весьма призрачными. Достаточно вспомнить, что именно Кабанов отвечает за реализацию ФЦП, а с ней, как известно, постоянно возникают проблемы.

Некоторые наблюдатели полагают, что Кабанов на самом деле является техническим кандидатом, и мандат ему давать никто не собирается.

А вот выдвижение Мурадова породило новую волну разговоров об отставке Аксенова: раз постпред решил покинуть такую уютную должность, значит, опасность лишиться ее в связи со сменой крымского правительства довольно велика, считают сторонники версии скорого ухода главы Крыма.

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