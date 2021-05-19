В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров»

фото © Новости Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что рабочие выезды с целью оценки эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов будут продолжены.

По словам Сергея Аксенова, уборка придомовых территорий, озеленение, покос газонов являются расходными обязательствами муниципалитетов.

Глава Крыма подчеркнул, что руководители администраций муниципальных образований должны поддерживать тесный контакт с жителями на местах.

«Рабочие выезды по муниципалитетам будут продолжены. Напоминаю, что особое внимание буду обращать на уборку подъездов, корректную оплату за данные услуги, озеленение придомовых территорий и в целом наведение порядка. Также надеюсь, что в ходе общения с жителями будет понятно, что руководители работают на местах, их знают, поскольку они вникают в детали всех обращений граждан. Тогда будет видно, что работа ведется», — уточнил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин. Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

Партнерство с Китаем обсудили в Совмине Крыма со студенткой из Казани. Вице-премьер Крыма Елена Романовская провела встречу с представителями Ассоциации молодежных правительств из РФ, Крыма, Сербии и Китая, сообщила пресс-служба правительства РК.

У мэра Симферополя появился новый зам. Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя Ислям Усеинов назначен вице-мэром крымской столицы.

В МИД Украины рассказали, почему держат в секрете список стран-участниц саммита «Крымская платформа». Первая заместитель главы Министерства иностранных дел Эмине Джеппар в эфире телеканала «Дом» рассказала о том, что украинское внешнеполитическое ведомство пока не планирует обнародовать перечень стран, которые подтвердили свое участие в саммите «Крымская платформа», который состоится 23 августа.