Власть
В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров»
фото © Новости Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что рабочие выезды с целью оценки эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов будут продолжены.
По словам Сергея Аксенова, уборка придомовых территорий, озеленение, покос газонов являются расходными обязательствами муниципалитетов.
Глава Крыма подчеркнул, что руководители администраций муниципальных образований должны поддерживать тесный контакт с жителями на местах.
«Рабочие выезды по муниципалитетам будут продолжены. Напоминаю, что особое внимание буду обращать на уборку подъездов, корректную оплату за данные услуги, озеленение придомовых территорий и в целом наведение порядка. Также надеюсь, что в ходе общения с жителями будет понятно, что руководители работают на местах, их знают, поскольку они вникают в детали всех обращений граждан. Тогда будет видно, что работа ведется», — уточнил он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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