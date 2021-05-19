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Власть

В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров»

07:34 среда, 19 мая 2021
В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров»

фото © Новости Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что рабочие выезды с целью оценки эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов будут продолжены.

По словам Сергея Аксенова, уборка придомовых территорий, озеленение, покос газонов являются расходными обязательствами муниципалитетов.

Глава Крыма подчеркнул, что руководители администраций муниципальных образований должны поддерживать тесный контакт с жителями на местах.

«Рабочие выезды по муниципалитетам будут продолжены. Напоминаю, что особое внимание буду обращать на уборку подъездов, корректную оплату за данные услуги, озеленение придомовых территорий и в целом наведение порядка. Также надеюсь, что в ходе общения с жителями будет понятно, что руководители работают на местах, их знают, поскольку они вникают в детали всех обращений граждан. Тогда будет видно, что работа ведется», — уточнил он.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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