В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды

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В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 19 мая в Республике Крым ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в этих условиях высока вероятность порывов линий электропередачи и связи, падения деревьев, обрушения конструкций, повреждения кровли зданий, нарушения работы дорожных и коммунальных служб.

Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с угрозой распространения на населенные пункты.

В МЧС рекомендовали жителям полуострова соблюдать меры безопасности. В частности, плотно закрывать окна в домах и на балконах, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, плохо закрепленных конструкций и старых сухих деревьев, а также не разводить костры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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