Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +18
море +14

Общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды

15:57 среда, 19 мая 2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды

фото © Новости Крыма

В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 19 мая в Республике Крым ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в этих условиях высока вероятность порывов линий электропередачи и связи, падения деревьев, обрушения конструкций, повреждения кровли зданий, нарушения работы дорожных и коммунальных служб.

Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с угрозой распространения на населенные пункты.

В МЧС рекомендовали жителям полуострова соблюдать меры безопасности. В частности, плотно закрывать окна в домах и на балконах, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, плохо закрепленных конструкций и старых сухих деревьев, а также не разводить костры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 18 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 18 мая.

Завтра в Севастополе ожидаются гроза и сильный ветер. Температура воздуха в городе в этот день не превысит 18-20 градусов тепла.

Когда морская вода в Крыму станет комфортной для купания. До начала календарного лета температура морской воды у крымского побережья Черного моря не превысит 16-17 градусов.

Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды

В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Общество
«Нет тюрьме!». Жители Фиолента протестуют против соседства с заключенными

«Нет тюрьме!». Жители Фиолента протестуют против соседства с заключенными видео

В Севастополе, похоже, снова назревает социальный конфликт.

Происшествия
Крымчанка торговала поддельными миграционными картами

Крымчанка торговала поддельными миграционными картами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК пресекли деятельность крымчанки, которая торговала поддельными миграционными картами.

Власть
Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий

Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий

Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации