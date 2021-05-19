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Власть

В Крыму этим летом будут работать около 300 детских лагерей

12:09 среда, 19 мая 2021

В этом году на полуострове будут ждать отдыхающих порядка 300 разных лагерей.

На отдых в Крым смогут приехать тысячи детей из разных регионов, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По словам сенатора, в первую очередь дети должны поправить свое здоровье, но это не исключает познавательных активностей. «В Крыму и Севастополе мы предлагаем программы исторического, военно- и культурно-исторического туризма. Особенно это касается Севастополя, поскольку это уникальный город» - рассказала она.

Сенатор рассказала, что в среднем день пребывания в детском оздоровительном лагере в Крыму стоит 1300 рублей. Однако, например, в «Артеке» и в лагерях Севастополя подавляющее большинство мест для ребят будут оплачены из бюджета. Так, в «Артеке» этим летом отдохнут 32 тысячи школьников, 95% из них приедут в лагерь по бесплатным путевкам.

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