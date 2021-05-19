В каких городах Крыма лучше жить, чем отдыхать

Симферополь, Старый город | фото © Новости Крыма

Местный житель составил рейтинг населенных пунктов региона по удобству для постоянного проживания.

Автор Telegram-канала «Крымчанин» выделил четыре города, в которых можно проживать круглогодично, а не только во время отдыха. Он подчеркнул, что много раз бывал во всех крымских городах, а во многих из них пробовал пожить.

На первом месте по удобству для постоянного проживания оказался Симферополь.

«Уверен, вы удивитесь, но я считаю, что лучший город в Крыму – это Симферополь. Да, не Севастополь, не Ялта, Евпатория или Керчь», - написал автор.

Свой выбор он объяснил тем, что это «не просто номинальная столица»: именно здесь стремительнее, чем в других городах полуостров, развиваются различные услуги, в том числе доставка и такси, появляются современные общественные пространств, рестораны и кафе. При этом, по мнению создателя канала, такая ситуация наблюдалась и до строительства большого аэропорта, ведь туристы особо не повлияли на развитие города.

Автор отмечает относительную доступность жилья в столице региона. По его словам, оно здесь тоже дорогое, но дешевле, чем в Севастополе или на Южном берегу.

«Жизнь тут протекает стабильно, без скачков, как, например, в Ялте или Коктебеле, где зимой города засыпают. В Симферополе много интересных мест, доступная пешеходная среда, и, это единственный город, где во всех маршрутках и троллейбусах работают валидаторы», - пишет «Крымчанин».

Второе место в рейтинге блогера занял Севастополь с его историей, памятниками, морем и белыми фасадами зданий. Однако цены на недвижимость не позволят приобрести жилье в хорошем районе.

«Вы сможете купить хороший вариант только в нескольких километрах от центра, и это фатально. Если Симферополь, в большинстве своем, чистый и приятный город, без особых самостроев в самом городе, то Севастополь буквально рассыпается на глазах», - считает автор.

По его словам, уже при въезде в город-герой взору открываются старые дома, неубранные улицы, плачевные фасады, испачканные грязью, и залитые водой тротуары. Выехав за пределы центральной части, появляется ощущение «обычного российского депрессивного города», застроенного многоэтажками.

«Тут, кстати, о пешеходах думают еще меньше, чем в других городах. В большинстве своем, он дико запущен. Здесь много самостроев и даже набережная очень похожа на бывшую промзону. Но здесь ощущается совсем другая атмосфера, конечно, сказывается военная слава, наверное поэтому его так любят пенсионеры», - предположил крымчанин.

По его мнению, в Севастополе худшие строители и мастера, так как состояние зданий и пространств после реконструкции оставляет желать лучшего.

Третье место досталось сразу двум населенным пунктам – Ялте и Евпатории. Зимой жизнь в этих курортных городах останавливается, но именно вне туристического сезон здесь приятно гулять по пустым уютным улочкам, имеющим интересный рельеф.

«Конечно, если ваша цель найти работу, пользоваться хоть какими-то сервисами - эти города вам не подойдут. Но они имеют высокий потенциал», - отметил автор Telegram-канала.

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