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Культура

В Этнографическом музее Крыма открою две новые экспозиции

15:41 среда, 19 мая 2021

О новых экспозициях в эфире «Радио Крым» рассказал директор ГБУ РК «Этнографический музей Крыма» Юрий Лаптев.

«В этом году крымскому посетителю, крымским гостям должны представить две совершенно новые экспозиции. Это обновленная экспозиция, представляющая народы Крыма. Это армяне, греки, крымские татары, караимы, крымчаки, крымские цыгане, турки. И плюс к этому мы делаем объединительный комплекс, который эти культуры всегда объединяли. Это крымский рынок, торговля, кофейня, где люди всегда встречались, комплекс, связанный с водой. Потому что фонтаны, источники были как у крымских татар, также их обустраивали и греки, и крымские армяне, и караимы. Мы это все стараемся показать. Будет ряд предметов, например, керамика, которая была общая для всех народов. Все это мы покажем в первом зале», — рассказал Юрий Лаптев.

Во втором зале покажут пласт русской традиционной культуры, который начал формироваться после присоединения Крыма к Российской Империи в 1783 году. В экспозиции будут представлены как объекты сельской жизни, например, мазанки, так и городская культура – текстиль, костюмы и многое другое. По словам директора музея, более чем за двухсотлетнюю историю крымских музеев, это будет первая попытка показать традиционную русскую культуру в таком масштабе.

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